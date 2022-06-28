«Шериф» сыграет в Кишиневе домашний матч против «Зриньски» в квалификации ЛЧ. УЕФА запретил проводить в Приднестровье игры еврокубков

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«Шериф» проведет матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в Кишиневе. 

Ранее УЕФА запретил проводить в Приднестровье матчи еврокубков из-за ситуации на Украине.

«Сегодня во второй половине дня Европейский Футбольный Союз (УЕФА) официально утвердил место проведения ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между ФК «Шериф» и боснийским клубом «Зриньски».

Игра состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру» 12 июля и начнется в 20:00», – говорится в сообщении пресс-службы тираспольского клуба.

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