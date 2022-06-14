«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в первом раунде квалификации ЛЧ

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УЕФА провел жеребьевку первого раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/23.

В первом отборочном раунде венгерский «Ференцарош», с которым работает экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, встретится с «Тоболом» из казахстанского Костаная.

Другие пары первого раунда квалификации ЛЧ:

«Пюник» (Армения) – ЧФР (Румыния)

«Балкани» (Косово) – «Жальгирис» (Литва)

ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)

«Дюделанж» (Люксембург) – «Тирана» (Албания)

«Лудогорец» (Болгария) – «Сутьеска» (Черногория)

«Марибор» (Словения) – «Шахтер» Солигорск (Беларусь)

«Мальме» (Швеция) – победитель предварительного раунда

«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Клаксвик» (Фарерские острова)

«Нью Сэйнтс» (Уэльс) – «Линфилд» (Северная Ирландия

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Хибернианс» (Мальта)

«Лех» (Польша) – «Карабах» (Азербайджан)

«Шкупи» (Северная Македония) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Шериф» (Молдова)

«Слован» (Словакия) – «Динамо» Батуми (Грузия)

Первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 5-6 июля, ответные – 12-13 июля.

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