«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в первом раунде квалификации ЛЧ

УЕФА провел жеребьевку первого раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/23.
В первом отборочном раунде венгерский «Ференцарош», с которым работает экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, встретится с «Тоболом» из казахстанского Костаная.
Другие пары первого раунда квалификации ЛЧ:
«Пюник» (Армения) – ЧФР (Румыния)
«Балкани» (Косово) – «Жальгирис» (Литва)
ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
«Дюделанж» (Люксембург) – «Тирана» (Албания)
«Лудогорец» (Болгария) – «Сутьеска» (Черногория)
«Марибор» (Словения) – «Шахтер» Солигорск (Беларусь)
«Мальме» (Швеция) – победитель предварительного раунда
«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Клаксвик» (Фарерские острова)
«Нью Сэйнтс» (Уэльс) – «Линфилд» (Северная Ирландия
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Хибернианс» (Мальта)
«Лех» (Польша) – «Карабах» (Азербайджан)
«Шкупи» (Северная Македония) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Шериф» (Молдова)
«Слован» (Словакия) – «Динамо» Батуми (Грузия)
Первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 5-6 июля, ответные – 12-13 июля.