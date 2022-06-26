«МЮ» согласен продать Перейру «Фулхэму» за 10+3 млн евро

Полузащитник Андреас Перейра может покинуть «Манчестер Юнайтед», но остаться в АПЛ.
Как сообщает UOL, «Фулхэм» направил манкунианцам предложение о трансфере бразильца за 10 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов и получил принципиальное согласие.
Теперь команде, вернувшейся в высшую лигу Англии, нужно договориться с самим футболистом, который пока находится во «Фламенго» на правах аренды. Возможность снова играть в АПЛ его привлекает.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» передумал выкупать 26-летнего полузащитника. Со статистикой Перейры можно ознакомиться здесь.
«Фламенго» откажется выкупать у «МЮ» Перейру за 12 млн фунтов. Хавбек не убедил руководство