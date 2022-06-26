«МЮ» согласен продать Перейру «Фулхэму» за 10+3 млн евро

Полузащитник Андреас Перейра может покинуть , но остаться в .

Как сообщает UOL, направил манкунианцам предложение о трансфере бразильца за 10 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов и получил принципиальное согласие.

Теперь команде, вернувшейся в высшую лигу Англии, нужно договориться с самим футболистом, который пока находится во «Фламенго» на правах аренды. Возможность снова играть в АПЛ его привлекает.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» передумал выкупать 26-летнего полузащитника. Со статистикой Перейры можно ознакомиться здесь.

«Фламенго» откажется выкупать у «МЮ» Перейру за 12 млн фунтов. Хавбек не убедил руководство