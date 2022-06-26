«МЮ» согласен продать Перейру «Фулхэму» за 10+3 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Фламенго высшая лига Бразилия Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Андреас Перейра Футбол

Полузащитник Андреас Перейра может покинуть «Манчестер Юнайтед», но остаться в АПЛ.

Как сообщает UOL, «Фулхэм» направил манкунианцам предложение о трансфере бразильца за 10 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов и получил принципиальное согласие.

Теперь команде, вернувшейся в высшую лигу Англии, нужно договориться с самим футболистом, который пока находится во «Фламенго» на правах аренды. Возможность снова играть в АПЛ его привлекает.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» передумал выкупать 26-летнего полузащитника. Со статистикой Перейры можно ознакомиться здесь.

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