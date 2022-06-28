Оздоев ведет переговоры с «Аль-Хилалем» – чемпионом Саудовской Аравии и победителем азиатской ЛЧ (Metaratings.ru)

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Бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как утверждает Metaratings.ru, футболист, покинувший «Зенит» на правах свободного агента, ведет переговоры с «Аль-Хилалем» – действующим чемпионом Саудовской Аравии и победителем азиатской Лиги чемпионов.

Руководство клуба находится на связи с футболистом и готово предложить ему очень выгодный контракт. Однако россиянин еще не определился со своим будущим, у него есть варианты с другими азиатскими клубами.

Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 года. В составе сине-бело-голубых он четыре раза становился чемпионом России и побеждал в Кубке страны.

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