Агент Оздоева о предложениях из Европы: «Из многих мест есть. Руководители клубов сами выходят»

Представитель хавбека высказался о будущем экс-футболиста .

– Магомед в отпуске. На него выходят люди, он анализирует все предложения. Время еще есть, Магомед выберет наиболее оптимальный вариант для себя. Посовещается с семьей, где лучше остаться: в России или какой-то другой стране.

– Есть предложения из Европы?

– Да. Из многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения.

Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он свободный агент.

Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там.

– Вы сказали про Москву. Значит, столичные команды имеют какие-то преимущества?

– Ситуация меняется. Например, кто-то не заключил контракт в российском клубе, и высвобождается место. Подписание футболиста для любого клуба Премьер-лиги – это процесс, для которого нужно согласование бюджета. Если нет мест на определенной позиции, то нет смысла подписывать даже хорошего футболиста. Поэтому у Магомеда нет спешки, – отметил Анзор Гаргаев.