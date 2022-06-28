И.о. главы РПЛ Алаев о лиге: «Витрина, главный спортивный продукт России. Вижу точки роста, хочу поблагодарить Хачатурянца за впечатляющую работу»

назвал РПЛ главным спортивным продуктом России, видит точки роста.

Вчера генеральный секретарь РФС стал исполняющим обязанности президента лиги. Ашот Хачатурянц объявил об уходе со своего поста.

«РПЛ – витрина, главный спортивный продукт России. Я вижу точки роста, хочу поблагодарить и его команду за впечатляющую работу. Все знают о контрактах, которые он заключил.

Это отличные возможности для развития РПЛ, главного спортивного мероприятия России. Будем продолжать в том же духе, чтобы российские клубы вернулись в европейский футбол сильнее, чем были», – сказал Алаев.

«Есть веская причина». Хачатурянц официально больше не президент РПЛ, его временно (?) заменит Алаев