Хачатурянц о работе в РПЛ: «Мне и моей команде удалось поставить лигу на новые рельсы. Запустили и продолжаем ее трансформацию»

назвал свои достижения на посту президента .

Вчера 54-летний функционер объявил об уходе со своего поста.

Он возглавил РПЛ в октябре 2021 года в качестве исполняющего обязанности президента, в ноябре был утвержден в этой должности сроком на 5 лет.

«Хочу поблагодарить руководителей и владельцев клубов РПЛ за доверие, взаимное уважение и конструктивный диалог.

Также хочу отметить, что мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с ее клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию лиги, налаживаются бизнес-процессы.

Нам удалось подписать контракты с новыми надежными партнерами и спонсорами, которые позволяют клубам РПЛ твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее – это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях.

На пост президента РПЛ я рекомендую . Лигу и ее нового руководителя ждут новые вызовы, при этом я надеюсь, что, в случае утверждения кандидатуры Александра Александровича, курс на реформы РПЛ и создание качественного, и конкурентоспособного продукта будет продолжен», – заявил Хачатурянц.

«Есть веская причина». Хачатурянц официально больше не президент РПЛ, его временно (?) заменит Алаев