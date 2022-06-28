«Разнообразие нельзя убить». Фанаты «Волеренги» устроили акцию в память о жертвах стрельбы у ЛГБТ-клуба в Осло

Фанаты «Волеренги» поддержали пострадавших в результате стрельбы у ночного клуба в Осло.

25 июня возле заведения, популярного среди представителей ЛГБТ-сообщества, произошла атака с использованием огнестрельного оружия, организованная выходцем из Ирана. Погибли 2 человека, еще 21 получил ранения.

Перед игрой с (0:1) в 11-м туре чемпионата Норвегии болельщики «Волеренги» использовали разноцветные файеры, и арену окутал дым радужных цветов. Также на трибунах был растянут баннер с надписью «Разнообразие нельзя убить».

Футболисты команд перед началом игры собрались в центральном круге и вместе с посетителями стадиона почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Радужные цвета окутали арену в Норвегии. Это акция поддержки жертв стрельбы в Осло