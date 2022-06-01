«Барселона» планирует получить 700 млн евро на трансферы за счет продажи части дохода от телеправ и мерчендайзинга

«Барселона» рассчитывает потратить на усиление состава летом до 700 млн евро.

Эти средства каталонский клуб планирует получить за счет части будущих доходов от телеправ от . Предполагается, что продажа 25-процентной доли принесет до 500 млн, сообщает ESPN.

По данным источника, еще 200 млн надеется выручить от продажи доли (до 49,9%) в сфере лицензирования и мерчендайзинга.

Чтобы осуществить задуманное, клубу потребуется согласие его членов. Для этого «блауграна» проведет 16 июня экстренное собрание, где пройдет голосование.

В настоящее время лимит трат «Барселоны» составляет минус 144 млн евро – единственный отрицательный показатель во всей Примере.