Дембеле готов продлить контракт с «Барсой» на менее выгодных условиях, чем предлагают другие клубы, но его не устраивает последнее предложение каталонцев

готов остаться в «Барселоне».

Будущее игрока в каталонском клубе будет определено в ближайшее время. Сегодня агент вингера Мусса Сиссоко приехал в Барселону, чтобы продолжить переговоры с руководством клуба.

Дембеле готов подписать новый контракт с «Барсой» на менее выгодных условиях, чем предлагали ему другие клубы. Однако его все равно не устраивает финансовая составляющая последнего предложения, которое сделали каталонцы.

В 21 матче прошедшего сезона 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 13 результативных передач. Его статистика – здесь.