Дембеле готов продлить контракт с «Барсой» на менее выгодных условиях, чем предлагают другие клубы, но его не устраивает последнее предложение каталонцев

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле готов остаться в «Барселоне». 

Будущее игрока в каталонском клубе будет определено в ближайшее время. Сегодня агент вингера Мусса Сиссоко приехал в Барселону, чтобы продолжить переговоры с руководством клуба. 

Дембеле готов подписать новый контракт с «Барсой» на менее выгодных условиях, чем предлагали ему другие клубы. Однако его все равно не устраивает финансовая составляющая последнего предложения, которое сделали каталонцы. 

В 21 матче прошедшего сезона Ла Лиги 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 13 результативных передач. Его статистика – здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные