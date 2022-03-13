Лунев уходит из Instagram: «По идеологическим соображениям считаю невозможным вести аккаунт»

Вратарь «Байера» объявил об уходе из Instagram по идеологическим причинам.

«Я всегда был вне политики и буду придерживаться этой позиции дальше. Я никак не буду комментировать то, что сейчас происходит на Украине. Но я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину.

В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт. Прошу отнестись с пониманием к моему решению. Очень жаль, что так получилось», – написал бывший голкипер «Зенита».

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