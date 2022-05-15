Андрей Лунев: «Байер» рассчитывает на меня в новом сезоне. Возвращаться в РПЛ не планирую»

Андрей Лунев рассказал, что «Байер» рассчитывает на него.
Вчера голкипер дебютировал за «Байер» в Бундеслиге в матче с «Фрайбургом» (1:2).
– Я доволен своей игрой во вчерашнем матче, рад, что команда вырвала победу на 97-й минуте, мы выглядели лучше соперника. Руководство, тренерский штаб, партнеры поздравили с хорошей игрой. Через несколько часов на неделю улетаем в Мексику, где состоится товарищеский матч.
– Что говорит руководство «Байера» о вашем будущем в клубе и увеличении количества игрового времени?
– В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своем будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера».
– Возможно ли возвращение в Россию в летнее трансферное окно?
– Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в Премьер-Лиге не рассматриваю. У меня еще год контракта с «Байером», – сказал россиянин.
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