Андрей Лунев: «Горжусь, что русский. Это моя родина, независимо от того, какая власть, президент»

заявил, что горд быть русским.

– В середине марта вы публично объявили о закрытии своего аккаунта в инстаграм из-за того, что в этой соцсети разрешили призывы к насилию в отношении российских военных. В Германии была реакция на этот ваш поступок?

– Да, состоялся нормальный рабочий разговор. Я все объяснил, высказался по ситуации, которая, уверен, ненормальная.

Привел пример руководству «Байера»: «Давайте представим, что по какому-то поводу будут разрешать призывать убивать немцев. Это нормально?»

Руководство сказало: «Андрей, мы тебя понимаем. Ты только это имел в виду?» – «Ну да». На этом разговор был закончен. Он был абсолютно спокойный, даже дружеский.

Мне кажется, каждый гражданин своей страны гордится, что он в ней родился и вырос. Я не исключение. Горжусь, что русский.

Что бы ни происходило, это моя родина. Независимо от того, какая в стране власть, какой президент, канцлер, король или королева, – сказал вратарь .