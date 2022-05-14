Лунев дебютировал в Бундеслиге. Он пропустил один гол от «Фрайбурга» – 88-й минуте

дебютировал в Бундеслиге.

Российский вратарь сыграл в стартовом составе в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (2:1).

Лунев пропустил один мяч – на 88-й минуте от Яника Хаберера. «Фрайбург» нанес за матч 13 ударов в сторону ворот, 2 удара – в створ.

В общей сложности это был второй матч бывшего игрока «Зенита» за немецкий клуб.

9 декабря 2021 года он провел полный матч против «Ференцвароша» (0:1) в Лиге Европы.

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