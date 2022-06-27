«ПСЖ» предложил 60 млн евро и Дракслера за Шкриньяра. «Интер» требует 80 млн евро

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«ПСЖ» на этой неделе хочет завершить переговоры по защитнику «Интера» Милану Шкриньяру.

Как передает SempreInter со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, парижане предложили 60 млн евро и полузащитника Юлиана Дракслера, однако миланцы отвергли такой вариант.

«Нерадзурри» требуют за футболиста 80 млн евро – исключительно в денежной форме. Ожидается, что в ближайшие дни «ПСЖ» сделают новое предложение.

Защитник сборной Словакии в минувшем сезоне провел 35 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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