«Малком же с Месси играл. Мне стало немного не по себе». Хавбек «Сочи» Ушатов об игре с «Зенитом»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов рассказал об игре против «Зенита» в Кубке PARI Премьер.
– Если честно, сложно описать свои эмоции. Конечно, очень рад и счастлив тому, что сыграл свой первый матч на таком уровне.
Только положительные впечатления от того, что оказался в «Сочи». Это очень хорошая команда, здесь все друг друга поддерживают, помогают, поэтому особо не волновался. Наоборот, чувствовал себя спокойно и уверенно.
Правда, стало немного не по себе, когда вживую увидел Малкома перед матчем. Думаю: он же играл в «Барселоне» вместе с Месси.
Но со стартовым свистком это все ушло, полностью сконцентрировался на игре.
Мне очень помог Вадим Вячеславович Гаранин, который верил в меня. Также благодарен своему агенту, тренеру «Родины» Александру Александровичу Аксенову, своим родным и друзьям. Всегда чувствую их поддержку, это помогает мне расти и развиваться.
– Каково было играть против «Зенита»?
– Безусловно, у них сильные, мастеровитые футболисты. С другой стороны, они такие же люди. С ними можно конкурировать, играть на равных, что мы и показали. Поэтому не сказал бы, что это какой-то запредельный уровень.
– Какие цели и задачи поставили себе на данном этапе?
– Все просто: работать на максимуме на каждой тренировке. Нужно завоевать себе место в стартовом составе. Каких-то цифр по голам, голевым передачам называть не буду, потому что не люблю загадывать далеко вперед, – сказал новичок.
В «Сочи» перешли 3 футболиста «Твери». Они играли у тренера сочинцев Гаранина в прошлом сезоне