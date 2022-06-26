«Малком же с Месси играл. Мне стало немного не по себе». Хавбек «Сочи» Ушатов об игре с «Зенитом»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов рассказал об игре против в Кубке PARI Премьер.

– Если честно, сложно описать свои эмоции. Конечно, очень рад и счастлив тому, что сыграл свой первый матч на таком уровне.

Только положительные впечатления от того, что оказался в «Сочи». Это очень хорошая команда, здесь все друг друга поддерживают, помогают, поэтому особо не волновался. Наоборот, чувствовал себя спокойно и уверенно.

Правда, стало немного не по себе, когда вживую увидел перед матчем. Думаю: он же играл в «Барселоне» вместе с Месси.

Но со стартовым свистком это все ушло, полностью сконцентрировался на игре.

Мне очень помог Вадим Вячеславович Гаранин, который верил в меня. Также благодарен своему агенту, тренеру «Родины» Александру Александровичу Аксенову, своим родным и друзьям. Всегда чувствую их поддержку, это помогает мне расти и развиваться.

– Каково было играть против «Зенита»?

– Безусловно, у них сильные, мастеровитые футболисты. С другой стороны, они такие же люди. С ними можно конкурировать, играть на равных, что мы и показали. Поэтому не сказал бы, что это какой-то запредельный уровень.

– Какие цели и задачи поставили себе на данном этапе?

– Все просто: работать на максимуме на каждой тренировке. Нужно завоевать себе место в стартовом составе. Каких-то цифр по голам, голевым передачам называть не буду, потому что не люблю загадывать далеко вперед, – сказал новичок.

В «Сочи» перешли 3 футболиста «Твери». Они играли у тренера сочинцев Гаранина в прошлом сезоне