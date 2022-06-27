Йоканович о «Динамо»: «Хотим бороться за чемпионство и сделаем все для этого»

Новый тренер высказался о задачах бело-голубых.

— Какую задачу поставило руководство на ваш первый сезон в «Динамо»?

— Я знаю, что у клуба большие амбиции. Последние результаты — очень хорошие. Мы планируем работать в том же ключе и ставим задачу развиваться дальше, это приоритет для нас.

Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. Я амбициозный тренер, хочу добиваться больших высот. Готов к новому вызову. Буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, что нас ждет удача и успех.

— Шварц постоянно говорил про интенсивность. На что будете делать упор вы?

— Шварц знал команду лучше, чем я. Пока мы остановимся на слове «интенсивность». Нам потребуется больше времени, чтобы описать команду. Возможно, вскоре добавим слово «агрессия».

— Способны ли вы привести «Динамо» к чемпионству?

— Я не верю в чудеса, я верю в работу и амбиции, дисциплину. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство и сделаем все для этого. Посмотрим, где закончим чемпионат, – сказал Йоканович.