Йоканович о «Динамо»: «Я не волшебник, но, возможно, наша команда будет сильнее, чем в прошлом сезоне»

Новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал об амбициях команды.

«Благодарю руководство «Динамо» за доверие. Меня радужно здесь встретили, я в комфортных условиях. Для меня это важный проект, у него большие амбиции, а у меня большие амбиции тоже.

Надеюсь, что я буду успешен, что мне будет сопутствовать удача. В прошлые годы у команды были хорошие результаты. Мы ставим задачу развиваться. Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. У «Динамо» есть потенциал роста, который нам необходимо раскрыть. Буду делать все, что от нас зависит. Вся работа делается для наших болельщиков, которые для нас очень важны.

Обсуждали вопрос трансферов с Бувачем еще до моего прихода в клуб. У нас есть список имен, которые смогут усилить клуб. Возможно, наша команда будет сильнее той, что была в прошлом сезоне. Я не волшебник, но сделаю все, чтобы мы смогли успешно выступать», – сказал Йоканович.