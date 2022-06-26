Овечкин о Йокановиче: «Уверенный в себе человек. Все у него в «Динамо» будет в порядке, думаю»

Александр Овечкин высказался после товарищеского матча за футбольное «Динамо».
— Это ведь был дебют нового тренера «Динамо».
— Вроде как да.
— Каким вам показался Йоканович?
— Спокойный мужик. Ну, а что? По-моему, он всего лишь пять дней руководит командой. Уверенный в себе человек. Я думаю, все у него в «Динамо» будет в порядке.
— Как капитан что вы делали?
— Пытался не умереть! – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут