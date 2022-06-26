Овечкин о Йокановиче: «Уверенный в себе человек. Все у него в «Динамо» будет в порядке, думаю»

высказался после товарищеского матча за футбольное «Динамо».

— Это ведь был дебют нового тренера «Динамо».

— Вроде как да.

— Каким вам показался Йоканович?

— Спокойный мужик. Ну, а что? По-моему, он всего лишь пять дней руководит командой. Уверенный в себе человек. Я думаю, все у него в «Динамо» будет в порядке.

— Как капитан что вы делали?

— Пытался не умереть! – сказал капитан «Вашингтона».

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