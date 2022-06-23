Йоканович о «Динамо»: «Именитый клуб, который стремится расти. Я знал Моро, Смолова»

Главный тренер высказался о работе в клубе.

– Когда «Динамо» впервые вышло на вас, какой была ваша реакция?

– Конечно, я обрадовался. Ведь это большой, именитый клуб, который стремится расти и развиваться. Я поговорил с представителями клуба, после чего решение приехать сюда далось мне довольно легко.

– Вы знаете, что в этом сезоне наш клуб празднует столетний юбилей? Добавляет ли это давления на вас?

– Я бы не сказал, что есть какое-то дополнительное давление. Просто по этой причине мы хотим выступить как можно лучше, чтобы порадовать наших болельщиков. Мы верим, что эта команда может расти. И мы хотим использовать эту отличную возможность в этот важный год для клуба.

– Вы знали каких-то игроков «Динамо» до того, как приехали в Москву?

– Да, я знал , , который играл в Испании. Я просматривал матчи «Динамо», так что имею представление и о том, как команда играет, и об индивидуальных качествах футболистов. Но, конечно, главные впечатления я начал получать с сегодняшнего дня, – сказал Йоканович.

Йоканович провел первую тренировку с «Динамо». В его штаб вошли испанец Кристобаль и серб Филипович