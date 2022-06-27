«Для Кокорина «Фиорентина» не потолок. Он талант, мало у кого видел такие качества». Лунев о форварде

высказался о форварде «Фиорентины» .

— Вы удивились тому, как Кокорин через год после выхода из тюрьмы оказался в Италии? Почему у него не получается в «Фиорентине»?

— Я видел Сашу на тренировках в «Зените». И понимаю, что для него не потолок. У него был хороший отрезок в «Сочи», когда он сумел собраться после травмы крестообразных связок и тюрьмы.

У Кокоры есть игровые качества, которые позволяют ему быть там, где он есть, а, может быть, выше. Но почему Саня не играет, для меня вопрос. Понятно, что в первый период у него были травмы, адаптация, что-то не получалось. Но дальше…

В целом считаю, что по своим качествам Кокора — талант. Как бы к нему ни относилась большая часть аналитиков, блогеров и так далее. Да, могут быть проблемы в чем-то другом, но в футбольном плане мало у кого видел такие качества, как у него, – сказал вратарь «Байера».