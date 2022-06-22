Гендиректор «Зенита» о «Спартаке» и Суперкубке: «Торжество разума, как в известных мультиках. Всех ждет праздник футбола»

Генеральный директор высказался об отказе бойкотировать матч за .

Игра состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

– Мы очень рады, что нашим соперником в матче за Суперкубок будет именно «Спартак». Всех ждет праздник футбола.

– Можно ли сказать, что в этой истории восторжествовал здравый смысл?

– Можно даже сказать, что торжество разума, как в известных мультиках», – заявил .

«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»