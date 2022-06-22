Гендиректор «Зенита» о «Спартаке» и Суперкубке: «Торжество разума, как в известных мультиках. Всех ждет праздник футбола»

Генеральный директор «Зенита» высказался об отказе «Спартака» бойкотировать матч за Олимп Суперкубок России.
Игра состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.
– Мы очень рады, что нашим соперником в матче за Суперкубок будет именно «Спартак». Всех ждет праздник футбола.
– Можно ли сказать, что в этой истории восторжествовал здравый смысл?
– Можно даже сказать, что торжество разума, как в известных мультиках», – заявил Александр Медведев.
«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»