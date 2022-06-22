Гендиректор «Зенита» о «Спартаке» и Суперкубке: «Торжество разума, как в известных мультиках. Всех ждет праздник футбола»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Олимп Суперкубок России ТАСС Футбол

Генеральный директор «Зенита» высказался об отказе «Спартака» бойкотировать матч за Олимп Суперкубок России.

Игра состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

– Мы очень рады, что нашим соперником в матче за Суперкубок будет именно «Спартак». Всех ждет праздник футбола.

– Можно ли сказать, что в этой истории восторжествовал здравый смысл?

– Можно даже сказать, что торжество разума, как в известных мультиках», – заявил Александр Медведев.

«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»

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