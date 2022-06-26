«Гомосексуальность не недостаток и не должна быть столь спорной темой в футболе». Ришарлисон Барбоза об ЛГБТ

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Экс-хавбек сборной Бразилии Ришарлисон Барбоза ждет изменения отношения к ЛГБТ-игрокам.

В 2007 году президент «Палмейрас» Жозе Сирильо Жуниор в телевизионном эфире заявил, что Ришарлисон гей. Футболист подал к нему иск, однако суд отказался его удовлетворять.

В решении было указано, что признание наличия в лиге гомосексуальных игроков может негативно повлиять на других футболистов. Футбол был назван игрой для мужчин, а не геев.

«Конечно, меня это очень огорчило, у меня не было ощущения, что это нормально. Все это было унизительно.

Это плохо не только для меня. Гомосексуальность не является недостатком и не должна вызывать столь острые споры в футболе», – сказал Ришарлисон.

Ранее Барбоза признался в том, что встречался и с мужчинами, и с женщинами.

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