Ришарлисон Барбоза о поддержке ЛГБТ: «Игроки-натуралы должны позиционировать себя лучше. Дело не в форме с радугой, а в том, чтобы уйти с поля при гомофобии»

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Ришарлисон Барбоза призвал футболистов активнее выражать позицию в отношении ЛГБТ.

Ранее экс-хавбек сборной Бразилии рассказал о своей бисексуальности – у него были отношения и с мужчинами, и с женщинами.

«Игроки должны позиционировать себя лучше, особенно натуралы. 

Дело не в том, чтобы надевать футболку с радугой, а в том, чтобы уйти с поля при проявлении гомофобии. «Погодите-ка, толпа не уважает моего одноклубника или соперника как человека? Тогда я не буду играть».

У меня есть друзья и бывшие партнеры по командам, у которых действительно были трудные времена в карьере, потому что они хотели быть теми, кто они есть, но их подавляли клубы и даже фанаты», – сказал Ришарлисон.

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