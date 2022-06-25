Ришарлисон Барбоза: «У геев такая же плоть и кровь, как у всех. После смерти от каждого остается череп – не розовый, не блестящий»

Ришарлисон Барбоза считает, что геи ничем не отличаются от других людей.

Ранее экс-хавбек сборной Бразилии рассказал о своей бисексуальности – у него были отношения и с мужчинами, и с женщинами.

«Часто гомосексуалы слишком сильно себя виктимизируют. Нет, парень, ты ничем не отличаешься. У геев такая же плоть и кровь, как у всех.

После смерти от каждого остается одинаковый череп – не розовый, не блестящий. Геи ничем не отличаются от других. Не нужно ощущать себя другим, нужно чувствовать себя счастливым», – сказал Барбоза.

«В Бразилии геев убивают чаще всего. Я простой гражданин, не могу сдвинуть горы, покончить с преступлениями и гомофобией в футболе». Ришарлисон Барбоза об ЛГБТ