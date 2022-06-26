Ришарлисон Барбоза о поддержке ЛГБТ: «Важные люди должны заявлять: я натурал, но за гомофобные песни нужно наказывать, арестовывать»

Ришарлисон Барбоза считает, что надо активнее бороться с предрассудками насчет ЛГБТ.

Ранее экс-хавбек сборной Бразилии признался в том, что встречался и с мужчинами, и с женщинами.

«Люди более высокого статуса должны смотреть на себя и заявлять: «Слушайте, я натурал, но гомофобных песен звучать не должно. Если я их услышу, то покину поле. Я хочу, чтобы тех, кто их распевает, наказали, арестовали. Чтобы наказали команду».

Вот тогда проблема будет решена. Она не решится, если я здесь скажу, что я бисексуален», – отметил Ришарлисон.

Экс-хавбек Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности: «Я встречался и с мужчиной, и с женщиной, что с того? У меня свои потребности и желания»