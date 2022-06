Тиаго о Хендерсоне: «Один из лучших футболистов и полузащитников, с которыми я играл»

Хавбек отметил высокий уровень .

«Он один из лучших футболистов и полузащитников, с которыми я когда-либо играл. Я горжусь тем, что играю с ним в одной команде, просто рад этому.

У Джордана прекрасный характер, он учит тому, что никаких гарантий для нас нет, что мы должны бороться и выкладываться по максимуму.

Он тот игрок, который помогает тебе освоиться в новой команде, почувствовать себя как дома. А на поле он помогает не терять бдительность», – сказал бразилец в документальном фильме Jordan Henderson is Never Done.