Дитмар Хаманн: «Тиаго – один из самых переоцененных игроков в европейском футболе. Не понимаю хайпа»

Теги Ливерпуль Дитмар Хаманн премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Тиаго Алькантара Наби Кейта Футбол

Дитмар Хаманн считает Тиаго Алькатару переоцененным игроком. 

«На мой взгляд, «красным» нужно немного модернизировать команду, особенно в полузащите. Я не понимаю хайпа вокруг Тиаго. На мой взгляд, он один из самых переоцененных игроков в европейском футболе. 

Когда дела идут хорошо и команда много владеет мячом, он хороший игрок, но когда идет жесткая игра, он незаметен. 

Если вам нужен игрок, который  может расставлять акценты, он этого не сделает. Кейта – тоже разочарование, Хендерсон – труженик. Им нужен игрок, который может изменить ситуацию и дать команде немного больше», – написал бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в своей колонке.

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