«Арсенал» собирается сделать «Лидсу» предложение по Рафинье. Бразилец оценен в 50+ млн фунтов

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«Арсенал» настроен приобрести вингера «Лидса» Рафинью Диаса.

Как информирует The Times, «канониры» собираются сделать предложение о трансфере бразильца. Его нынешняя команда оценивает игрока более чем в 50 миллионов фунтов.

При этом сам игрок, как и сообщалось ранее, предпочел бы перейти в «Барселону». Каталонцы из-за финансовых проблем пока не готовы заключить сделку.

Трансферы Левандовского и Кунде – приоритеты для Хави на лето. Он также хочет видеть в «Барсе» Рафинью, Бернарду, Алонсо и Аспиликуэту

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