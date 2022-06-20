«Арсенал» собирается сделать «Лидсу» предложение по Рафинье. Бразилец оценен в 50+ млн фунтов

настроен приобрести вингера Рафинью Диаса.

Как информирует The Times, «канониры» собираются сделать предложение о трансфере бразильца. Его нынешняя команда оценивает игрока более чем в 50 миллионов фунтов.

При этом сам игрок, как и сообщалось ранее, предпочел бы перейти в «Барселону». Каталонцы из-за финансовых проблем пока не готовы заключить сделку.

Трансферы Левандовского и Кунде – приоритеты для Хави на лето. Он также хочет видеть в «Барсе» Рафинью, Бернарду, Алонсо и Аспиликуэту