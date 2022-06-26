Де Йонг не хочет уходить в «МЮ». Он намерен построить успешную карьеру в «Барсе»

Френки де Йонг по-прежнему не хочет уходить из «Барселоны».

Как сообщает Cadena SER, полузащитник не намерен соглашаться на переход из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед», хотя клубы близки к договоренности о трансфере за 80 млн евро. Френки хочет построить успешную карьеру в «Барселоне».

Поменять мнение футболист может, если руководство каталонского клуба и тренер Эрик тен Хаг представят убедительные аргументы. Кроме того, де Йонг может согласиться на трансфер, чтобы помочь «Барсе», которая оказалась в тяжелом экономическом положении.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.