Депутат Свищев об Овечкине: «Карьера молодого футболиста в самом начале. Вдруг Александр окажется в одном из топ-клубов Европы»

Депутат Дмитрий Свищев надеется на успехи в футболе.

Хоккеист, выступающий в за , сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) и забил гол.

«Поздравляем Александра! Знаю, что он давно мечтал о том, чтобы сыграть за свой любимый клуб.

Талантливый человек талантлив во всем, особо и добавить нечего. Надеемся на успехи Овечкина на футбольном поприще.

Его карьера молодого футболиста только в самом начале, поэтому в будущем его ждет колоссальный успех, и кто знает, вдруг Александр окажется в одном из топ-клубов Европы (смеется).

Вообще «Динамо» молодцы, конечно. Достойное мероприятие для людей, цель достигнута.

Клуб сделал огромный подарок для всех, в том числе и для самого Овечкина. Здорово, когда сбываются мечты», – сказал глава комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут