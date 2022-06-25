Корниленко о Зиньковском в «Спартаке»: «Для «Крыльев» достаточно выгодная сделка, клуб заработал»

прокомментировал продажу «Крыльями Советов» хавбека Антона Зиньковского.

Сообщалось, что «Спартак» заплатил самарцам 180 млн рублей.

– Ваш коллега Лука Каттани считает покупку Зиньковского выгодной для «Спартака». Можно ли то же самое сказать о «Крыльях»?

– Для «Крыльев» это тоже достаточно выгодная сделка, клуб смог заработать на трансфере. Антон во многих тяжелых моментах для клуба оставался с командой. Чего стоит только то, что он остался с нами после вылета в ФНЛ, помог вернуться в Премьер-лигу и добиться отличного результата в прошлом сезоне.

Антону мы можем сказать только слова благодарности. Надеемся, что у него все будет хорошо.

– Вы сказали, что клуб заработал на трансфере Зиньковского. Есть ли возможность потратить эти деньги на укрепление состава?

– Нам действительно нужно укрепить несколько позиций. Мы активно работаем над этим. Каких-то супердорогих и баснословных трансферов, условно, за миллионы у нас не будет.

Также будем стараться не отступать от своей стратегии, стараться развивать молодых игроков, чтобы они радовали наших болельщиков, а команда достигала поставленных целей, – сказал спортивный директор .

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