Мостовой о Зиньковском в «Спартаке»: «Главное, чтобы не повторил судьбу Глушенкова. По таланту они примерно равны»

высказался о переходе хавбека Антона Зиньковского в «Спартак».

«Главное, чтобы он не повторил судьбу Глушенкова. Глушенков также приходил в команду в качестве одного из самых талантливых полузащитников страны, но шанса закрепиться в основе так и не получил. Поехал в аренду сначала в «Химки», а затем в , где, кстати, провел классный сезон.

По таланту это игроки примерно равного уровня. Посмотрим, что получится у Зиньковского в клубе, где высокая конкуренция», – сказал экс-хавбек «Спартака».

Зиньковский в «Спартаке» – не такой уж и логичный трансфер. Разбираем причины