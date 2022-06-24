Мостовой о Зиньковском в «Спартаке»: «Главное, чтобы не повторил судьбу Глушенкова. По таланту они примерно равны»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Антон Зиньковский Максим Глушенков Футбол

Александр Мостовой высказался о переходе хавбека Антона Зиньковского в «Спартак».

«Главное, чтобы он не повторил судьбу Глушенкова. Глушенков также приходил в команду в качестве одного из самых талантливых полузащитников страны, но шанса закрепиться в основе так и не получил. Поехал в аренду сначала в «Химки», а затем в «Крылья Советов», где, кстати, провел классный сезон.

По таланту это игроки примерно равного уровня. Посмотрим, что получится у Зиньковского в клубе, где высокая конкуренция», – сказал экс-хавбек «Спартака».

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