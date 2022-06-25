Погребняк о завершении карьеры: «Это что за новости? Я ничего не заявлял! Может, кто-то там еще закончил»

опроверг информацию о завершении карьеры.

Ранее бывший нападающий сборной России сказал: «Моя профессиональная карьера футболиста в или в лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же».

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там еще закончил. Я не знаю», – сказал Погребняк.

На клубном уровне форвард играл за «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», московское «Динамо», «Урал» и другие команды.

В РПЛ он в последний раз выходил на поле в мае 2021 года.

Погребняк дал интервью – и никто не понял вообще ничего. Хотя казалось бы: всего 3 предложения