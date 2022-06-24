Погребняк заявил, что не будет больше играть в РПЛ и Первой лиге: «Даже если из «МЮ» позвонят, не пойду»

Павел Погребняк рассказал, что больше не будет играть в .

– Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из , не пойду, карьера завершена же.

– Получается, теперь можно сказать: завершил профессиональную карьеру футболиста?

– Время покажет, – сказал бывший нападающий сборной России.

Погребняк на клубном уровне играл за , , , , , , московское , и другие команды.

В РПЛ он в последний раз выходил на поле в мае 2021 года.