Погребняк заявил, что не будет больше играть в РПЛ и Первой лиге: «Даже если из «МЮ» позвонят, не пойду»

Павел Погребняк рассказал, что больше не будет играть в РПЛ.
– Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же.
– Получается, теперь можно сказать: Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста?
– Время покажет, – сказал бывший нападающий сборной России.
Погребняк на клубном уровне играл за «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», московское «Динамо», «Урал» и другие команды.
В РПЛ он в последний раз выходил на поле в мае 2021 года.