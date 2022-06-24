Погребняк заявил, что не будет больше играть в РПЛ и Первой лиге: «Даже если из «МЮ» позвонят, не пойду»

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Павел Погребняк рассказал, что больше не будет играть в РПЛ.

– Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же.

– Получается, теперь можно сказать: Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста?

– Время покажет, – сказал бывший нападающий сборной России.

Погребняк на клубном уровне играл за «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», московское «Динамо», «Урал» и другие команды.

В РПЛ он в последний раз выходил на поле в мае 2021 года.

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