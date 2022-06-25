«Зенит» предложил 15 млн евро за защитника «Галатасарая» Маркао, «Севилья» – 12 млн. Игрок не хочет в Россию (Fanatik)

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«Зениту» интересен защитник «Галатасарая» Маркао Тейшейра

Сине-бело-голубые предложили турецкому клубу 15 миллионов евро, сообщает Fanatik. Ранее предложение в размере 12 миллионов евро сделала «Севилья»

Переговоры между клубами продолжаются. «Галатасарай» хочет получить 20 миллионов евро за трансфер игрока. Бразилец не хочет уезжать в Россию.

Контракт 26-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до 2024 года. 

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Маркао провел 26 матчей. Его статистику можно найти здесь

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