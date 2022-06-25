«Зенит» предложил 15 млн евро за защитника «Галатасарая» Маркао, «Севилья» – 12 млн. Игрок не хочет в Россию (Fanatik)

интересен защитник «Галатасарая» .

Сине-бело-голубые предложили турецкому клубу 15 миллионов евро, сообщает Fanatik. Ранее предложение в размере 12 миллионов евро сделала .

Переговоры между клубами продолжаются. хочет получить 20 миллионов евро за трансфер игрока. Бразилец не хочет уезжать в Россию.

Контракт 26-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Маркао провел 26 матчей. Его статистику можно найти здесь.