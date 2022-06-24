Руни ушел с поста тренера «Дерби» после вылета из Чемпионшипа: «Я наслаждался вызовом, но командой должен руководить человек со свежими силами»

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни уволился из «Дерби Каунти».

Англичанин тренировал команду с 2020 года и в прошлом сезоне не сумел уберечь ее от вылета из Чемпионшипа.

В сентябре 2021 года клуб перешел под внешнее управление, с него сняли 12 очков, а затем еще 9 из-за финансовых проблем.

«В течение лета я внимательно следил за развитием событий, связанных с владельцами «Дерби Каунти».

Сегодня я встретился с управляющими, чтобы сообщить им о своем решении покинуть клуб. Справедливости ради, они очень старались изменить мое решение, но я уже все решил.

Мое пребывание в клубе было американскими горками в плане эмоций, но я должен сказать, что наслаждался этим вызовом.

Считаю, что сейчас командой должен руководить человек со свежими силами, не подверженный влиянию событий, произошедших за последние 18 месяцев. Я буду вспоминать свое время в «Дерби» с большой гордостью и хотел бы поблагодарить всех моих сотрудников, игроков и болельщиков за их невероятную поддержку.

Я никогда не забуду вас и надеюсь увидеть всех вас снова в ближайшем будущем и в более счастливые времена», – сказал Руни.

«Дерби» Руни все же вылетел из Чемпионшипа. Почти отыграли минус 21 очко, но не спаслись

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