«Дерби Каунти» Руни вылетел из Чемпионшипа

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Клуб Уэйна Руни вылетел в третий английский дивизион.

«Дерби Каунти» сегодня на выезде уступил «Куинз Парк Рейнджерс» (0:1) в 43-м туре Чемпионшипа.

Команда, которую тренирует бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, потеряла шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии.

За 3 тура до конца чемпионата «Дерби» идет на 23-м месте, отставая на 10 баллов от «Рединга», занимающего спасительное 21-е место.

Таким образом, клуб из графства Дербишир сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года.

Напомним, что с команды сняли 21 очко за финансовые нарушения.

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