Андрей Мостовой о Бакаеве: «Конкуренция – это нормально, тем более в «Зените», чемпионе страны»

Андрей Мостовой прокомментировал переход в «Зенит» Зелимхана Бакаева.
– В «Зенит» перешел Зелимхан Бакаев. Понятно, что вы правша, а он левша, и вообще у вас характеристики разные. Нет ли опасения, что будете получать меньше игрового времени в связи с усилением конкуренции?
– Конкуренция – это нормально, тем более в таком клубе как «Зенит», чемпионе страны. Всегда приходят сильные футболисты.
Я знаю Зелимхана, он знает меня. У нас немного разные позиции и футбольные качества. Совершенно нормально отношусь к этому: здоровая конкуренция – это всегда хорошо, – сказал Мостовой.