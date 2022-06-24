Андрей Мостовой о Бакаеве: «Конкуренция – это нормально, тем более в «Зените», чемпионе страны»

прокомментировал переход в Зелимхана Бакаева.

– В «Зенит» перешел . Понятно, что вы правша, а он левша, и вообще у вас характеристики разные. Нет ли опасения, что будете получать меньше игрового времени в связи с усилением конкуренции?

– Конкуренция – это нормально, тем более в таком клубе как «Зенит», чемпионе страны. Всегда приходят сильные футболисты.

Я знаю Зелимхана, он знает меня. У нас немного разные позиции и футбольные качества. Совершенно нормально отношусь к этому: здоровая конкуренция – это всегда хорошо, – сказал Мостовой.