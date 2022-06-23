Бакаев о переходе в «Зенит»: «Нужно показывать себя, чтобы оставить свое имя в истории российского футбола и клуба»

рассказал о советах родителей при переходе в «Зенит».

– Как устроено, когда карьера сына-футболиста тесно связана с его отцом? Как вы действуете?

– Было предложение из другого места, но там чемпионат такой был... И конкретики не было. Только у «Зенита» была конкретика. Мои родители – в первую очередь даже мама... Она сказала: «Нужно. Ты амбициозный, ты работал, старался, убивался, делал себе имя не ради того, чтобы куда-то там ехать. Ты должен перейти в «Зенит» и проявить себя там – в топовой команде, выигрывать чемпионаты, в историю войти».

Поговорили с мамой и отцом и решили, что нужно ехать в «Зенит». Доказывать, показывать себя, чтобы оставить свое имя в истории российского футбола и «Зенита».

– Если бы мнение родителей было одним, а у тебя интуитивно было бы что-то другое, то как эти переговоры протекали бы внутри семьи?

– Ничего не было бы. Я в любом случае слушаюсь родителей, потому что они старше, опытнее и лучше знают, что и как. Тут вообще вопросов нет. Даже если я чего-то не хочу – против родителей никогда не пойду. Но в этот момент у нас одинаковые мысли были, – сказал вингер .