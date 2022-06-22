Бакаев чувствует себя в «Зените» как дома: «Очень понравилась атмосфера на стадионе»

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Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после дебютного матча за «Зенит».

Новичок петербургской команды вышел на замену после перерыва в игре Кубка PARI Премьер против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти) и реализовал пенальти в серии. 

– К вам так много людей подходило – сфотографироваться, видео снять.

– Да, видел. Это очень приятно.

– Вас здесь окружили любовью и заботой. Чувствуете себя как дома?

– Да, да, да!

– Как вам в целом атмосфера на стадионе?

– Мне очень понравилось. Мне не понравилась моя игра сегодня, надо играть лучше, – сказал Бакаев.

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