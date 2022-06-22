Бакаев чувствует себя в «Зените» как дома: «Очень понравилась атмосфера на стадионе»

Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после дебютного матча за «Зенит».
Новичок петербургской команды вышел на замену после перерыва в игре Кубка PARI Премьер против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти) и реализовал пенальти в серии.
– К вам так много людей подходило – сфотографироваться, видео снять.
– Да, видел. Это очень приятно.
– Вас здесь окружили любовью и заботой. Чувствуете себя как дома?
– Да, да, да!
– Как вам в целом атмосфера на стадионе?
– Мне очень понравилось. Мне не понравилась моя игра сегодня, надо играть лучше, – сказал Бакаев.