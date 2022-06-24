Семак об Алберто: «Приоритет его агента – поиграть пока в другом клубе. Но вероятность, что он сыграет за «Зенит», присутствует»

прокомментировал будущее нападающего .

На этой неделе появилась информация, что форвард может уйти в один из бразильских клубов на правах аренды.

– По поводу Юри Алберто можно комментарий?

– Как сказал Александр Иванович [Медведев], разбираемся с ситуацией возможной замены, чтобы мы могли кого-то взять вместо Юри Алберто, заключив договор аренды или встречной аренды с тем или иным игроком. Сейчас наше руководство в процессе переговоров с агентом, игроком, что он сам хочет, где он бы хотел провести определенное время. В ближайшее время все узнаем.

– Правильно ли я понимаю, что вероятность того, что Алберто сыграет в следующем сезоне за «Зенит», очень небольшая?

– Нет, вероятность того, что он сыграет в сезоне, присутствует. Посмотрим, насколько большая или нет.

Сейчас приоритет агента игрока в том, чтобы поиграть пока в другом клубе.

– Насколько это потеря для «Зенита» в начале сезона с учетом того, как он выступал в начале года? Вы всегда говорили, что один из главных критериев – желание футболиста играть за клуб. В этом плане как вы относитесь к тому, что Алберто, возможно, не начнет сезон в ?

– Мы уважаем решение каждого игрока. Все вопросы, которые возникают, проходят в переговорном русле. Сейчас сложилась ситуация: у кого-то одно мнение, у кого-то другое. Готовы выслушать мнение любого игрока. Что касается его игровых характеристик, то понимали его сильные качества, когда подписывали с ним контракт.

Конечно, будет его не хватать, придется немножко форматировать. Но такая у нас работа. Очень быстро меняется обстановка. Это часть работы тренерского штаба, чтобы делать некие изменения и менять игру, исходя из того, кто есть в команде, – сказал главный тренер петербургской команды.