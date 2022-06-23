Гендиректор «Зенита» об Алберто: «Рассматривается вариант двусторонней аренды сроком на один год»

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Генеральный директор «Зенита» подтвердил, что Юри Алберто может покинуть клуб.

«Рассматривается вариант двусторонней аренды сроком на один год», – сказал Александр Медведев.

Сообщалось, что на время рассмотрения предложений и возможных последующих переговоров Юри останется в Бразилии, где будет работать по индивидуальной программе.

Вчера появилась информация об интересе к Алберто со стороны «Коринтианс»«Интернасьонала», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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