Гендиректор «Зенита» об Алберто: «Рассматривается вариант двусторонней аренды сроком на один год»

Генеральный директор подтвердил, что может покинуть клуб.

«Рассматривается вариант двусторонней аренды сроком на один год», – сказал .

Сообщалось, что на время рассмотрения предложений и возможных последующих переговоров Юри останется в Бразилии, где будет работать по индивидуальной программе.

Вчера появилась информация об интересе к Алберто со стороны «Коринтианс», «Интернасьонала», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го