Джикия о Зиньковском и Рыбусе: «Качественные футболисты, но все покажет поле»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Мачей Рыбус Антон Зиньковский Футбол

Георгий Джикия высказался о новичках «Спартака» Мачее Рыбусе и Антоне Зиньковском.

«Рыбуса знаю давно, долгое время играет в России, знаю его по сборной Польши тоже. Качественный, опытный футболист.

Что касается Зиньковского, пересекался с ним в сборной [России]. Тоже качественный и хороший футболист.

Сейчас можно много что говорить, но все будет показывать поле, поэтому всем новичкам удачи, как и нам в целом. Давайте работать, а там посмотрим», — сказал капитан «Спартака» в эфире ютуб-канала красно-белых.

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