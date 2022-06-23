Зиньковский о переходе в «Спартак»: «Я в шоке, очень рад. Это топ-клуб»

Полузащитник Антон Зиньковский прокомментировал переход в «Спартак».

«Я в шоке, я очень рад и, надеюсь, буду радовать болельщиков на этом стадионе своими голевыми действиями. В принципе, тут суператмосфера, «Спартак» – это топ-клуб, я очень рад.

Я был в отпуске, потом позвонил агент и сказал, что есть такой вариант – «Спартак». И я сразу подумал, что в «Спартак» – у меня тем более дедушка всю жизнь болел за «Спартак», и всегда я в детстве смотрел с ним матчи «Спартака», – будет круто [перейти].

Год за годом я прогрессировал все больше и больше, и прошлый сезон, наверное, был лучшим в карьере. И, наверное, из-за этого поступило такое предложение от «Спартака».

Мои лучшие качества больше реализуются в атакующем футболе, футболе с контролем мяча. В принципе, я на это и рассчитываю, думаю, что так и будет», – сказал хавбек.

Зиньковский в «Спартаке» – не такой уж и логичный трансфер. Разбираем причины