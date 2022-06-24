ВЭБ.РФ готов выйти из капитала ЦСКА при рыночном предложении от инвестора

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Пресс-служба ВЭБ.РФ оценила вероятность выхода корпорации из состава акционеров ЦСКА.

Сообщалось, что новым стратегическим партнером клуба станет «ДОМ.РФ».

«Отношения ВЭБа и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора.

ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями. ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», – сообщили в пресс-службе корпорации.

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