ВЭБ.РФ готов выйти из капитала ЦСКА при рыночном предложении от инвестора

Пресс-служба ВЭБ.РФ оценила вероятность выхода корпорации из состава акционеров ЦСКА.

Сообщалось, что новым стратегическим партнером клуба станет «ДОМ.РФ».

«Отношения ВЭБа и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора.

ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями. ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии , – сообщили в пресс-службе корпорации.