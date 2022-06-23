Дюков о выходе РФС из ФИФА: «Все должны понимать, что тогда надолго лишатся возможности участвовать в международных турнирах. Но до этого не дойдет, думаю»

Президент РФС высказался о возможности прекращения членства организации в ФИФА.

«До исключения РФС из ФИФА не дойдет, думаю. Диалог ведется, мы ведем определенные консультации. Но решение стало для нас неожиданным.

Ожидаем в ближайшее время получить какие-то разъяснения, почему перед его вынесением не было каких-либо консультаций. Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация разрешится.

Это не мое решение, бюро или исполкома – это решение конференции. Если все совместно примут решение о выходе из ФИФА, то техническую составляющую мы возьмем на себя. Но это решение должно быть предельно взвешенным.

Молодые игроки, тренеры и все-все должны понимать, что в таком случае они надолго будут лишены возможности принимать участие в международных турнирах. Да, и сейчас они этого лишены, но сейчас идет процесс оспаривания, а также ведутся консультации. Есть вероятность, что принятое решение в отношении РФС будет изменено», – сказал Александр Дюков.

«Нахождение в ФИФА никаких плюсов не несет на сегодня. Решение должно приниматься на уровне руководства страны». Юрист Прокопец об РФС