Зидан о финале ЧМ-2006: «Один из моих лучших матчей за Францию. А я играл с травмой c 1/8»

Экс-хавбек сборной Франции Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о финале .

Полузащитник открыл счет в матче с Италией на 7-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар, а в дополнительное время был удален за удар защитника Марко Матерацци головой в грудь. Французы уступили по пенальти со счетом 3:5, Зидан завершил игровую карьеру.

«Это был один из моих лучших матчей в составе сборной Франции. А я играл с травмой.

Я получил повреждение в матче с Испанией [в 1/8 финала], когда забивал третий гол нашей команды. У меня были проблемы с бедром. Никто об этом не знал.

Я отправился на медобследование, и мне сообщили, что с Бразилией я играть не буду. Я сказал: «Что? Я не могу не сыграть с Бразилией!»

Медработники сделали все возможное для того, чтобы я вышел на поле, потому что я очень сильно хотел этого. И я сыграл!

Любой матч мог стать моим последним. В моей голове происходило столько всего, что я просто не мог не сыграть с Бразилией. Я хотел насладиться каждой секундой», – сказал Зидан.

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