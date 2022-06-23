Зидан не исключает, что возглавит «ПСЖ»: «Нет 50 клубов, которые я мог бы тренировать. Есть 2-3 варианта. Если я прихожу, то только ради побед»

допустил, что однажды возглавит .

«Никогда не говори никогда. Особенно когда ты тренер.

Когда я был игроком, у меня был выбор – я мог пойти почти в любой клуб. Нет списка из 50 команд, в которых я мог бы поработать как тренер. Есть два или три варианта. Если я прихожу в клуб, то только ради побед. Я говорю это со всей скромностью. Вот почему я не могу пойти в любой клуб.

Например, язык. Некоторые условия осложняют ситуацию. Когда кто-то говорит мне: «Хочешь поехать в Манчестер?» Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве. Знаю, есть тренеры, которые работают с клубами, не зная языка. Но у меня иной метод.

Для побед нужно, чтобы многое совпало. Это глобальный контекст. Лично я знаю, что мне нужно для побед», – сказал бывший тренер .

Сообщалось, что Зидан готов работать только в «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусе» и «Реале». Ехать в Англию он не хочет.