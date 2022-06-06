Статую Зидана, бьющего Матерацци головой, вновь установят в Катаре после демонтажа в 2013-м: «Цель – способствовать диалогу о стрессе и психологических проблемах»

Статуя, посвященная конфликту и Марко Матерацци, вновь появится в Катаре.

В дополнительное время финальной игры французский хавбек головой нанес удар в грудь защитнику итальянцев и был за это удален. Италия в итоге выиграла матч.

Французский деятель искусств Адель Абдессемед увековечил этот эпизод путем создания пятиметровой бронзовой статуи под названием Coup de tete («Удар головой»). Она была установлена в Катаре, но демонтирована в 2013 году из-за критики со стороны консервативных мусульман, считающих, что художественное изображение человеческих фигур может способствовать идолопоклонству.

«В обществах происходит эволюция. На это необходимо время, и люди сперва могут что-то критиковать, а затем понимают и привыкают к этому», – заявила глава музеев Катара шейха Аль-Маясса Аль-Тани, сестра эмира Катара.

Женщина подчеркнула, что первоначальное местоположение статуи было выбрано неверно. Теперь работа будет размещена в новом спортивном музее в Дохе.

Также руководительница отметила, что цель демонстрации статуи – «способствовать диалогу о стрессе у спортсменов и о важности решения вопросов, связанных с психологическим состоянием».

«Зидан – большой друг Катара. И он отличная ролевая модель для арабского мира.

Искусство – дело вкуса, как и все остальное. Наша цель – предоставлять людям возможности», – сказала глава музеев Катара.